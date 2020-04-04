مهاجم اتحاد جدة يكسر حظر التجول في صريبا وعقوبة السجن تنتظره

ويطبق حظر التجول في صربيا بدءا من الخامسة مساءً ولا يمكنك مغادر المنزل.

إلا أن اللاعب أمضى بعد ذلك الوقت رفقة زوجته ومجموعة من أصدقائه يقدر عددهم بين 15 و20 شصا في مقهي بأحد فنادق بلجراد وفقا لـ “تيلجراف الصربية”.

وألقت الشرطة القبض على المجموعة وقد تصل العقوبات للسجن بسبب كسر حظر التجول.

وعاد مهاجم الفريق السعودي إلى صربيا بسبب توقف المسابقات بعد تفشي فيروس كورونا.

مهاجم الاتحاد السعودي البالغ 29 عاما سجل هدفا وحيدا في 10 مباريات بالدوري السعودي الموسم الجاري.

ولا يعد بيرجوفيتش أول لاعب في صريبا يكسر حظر التجول، إذ سبقه لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد أيضا.

وشوهد يوفيتش في حفلة بأحد شوارع بلجراد في عيد ميلاد صديقته وكسر أمر الحجر الصحي المفروض في بلاده ومن ناديه ريال مدريد.

وانتقدت آنا برنابيتش رئيس وزراء صربيا، المهاجم الشاب بسبب عدم التزامه بالعزل الصحي.

وقالت برنابيتش في تصريحات نقلتها صحيفة آس: “لدينا أمثلة سلبية من لاعبينا لكرة القدم، الذين يتلقون أجورا مرتفعة ويتجاهلون العزلة الإلزامية بعد العودة للوطن”.

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