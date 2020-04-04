توتي: كمشجع لـ روما أتمنى سقوط لاتسيو قريبا

وتحدث أيضا على الفارق بين لوتشيانو سباليتي في الولاية الأولى والثانية له مع روما وكذلك عرض سامبدوريا بعد ترك روما.

توتي تحدث لشبكة “سكاي سبورت” الإيطالية عن الفارق بين سباليتي في الولايتين التدريبتين للذئاب قائلا: “هما شخصان مختلفان، سباليتي في الولاية الأولى كان بمثابة الأب الثاني، كان شخصا تقضي معه 24 ساعة كل يوم”.

وتابع “في الولاية الثانية كانت لديه أسبابه واستمع لأشخاص أخرين، لم أقل أنه سعى لرحيلي لكن كان بالإمكان أن تسير الأمور بشكل أفضل معه”.

وأضاف “حاولت أن أبقي رأسي مرفوعة وتقديم أفضل ما لدي في فترته الثانية، حتى لو كان هناك مشاكل”.

وينافس لاتسيو على لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وإنتر الموسم الجاري وواصل توتي”كمشجع لروما أتمنى سقوط لاتسيو قريبا، هناك مواسم لا يحدث فيها أي خطأ واتمنى أن يعانوا”.

وأكمل “سيموني إنزاجي واحد من أفضل مدرب الدوري الإيطالي، يقدم أشياءً عظيمة ولدي علاقة قوية معه، وسأكون سعيدا إذا درب فريقا آخر”.

وعن اعتزاله وعرض سامبدوريا في 2017: “مع كامل احترامي لكل ما فعله دي روسي، كل شخص لديه الحرية لرؤية ما يليق به، في نهاية مسيرتي تلقيت عديد العروض من خارج وداخل إيطاليا”.

وأردف “سامبدوريا أرادوا ضمي مهما كلف الأمر، فيريرو (رئيس النادي) فعل كل شيء من أجل التوقيع”.

وتابع “كان لدي شكوك وأردت اللعب لأنني شعرت أنه مازال بإمكاني تقديم شيء، لكن كان كل شيء انتهى بالنسبة لي”.

وأتم”كانت هناك فكرة واحدة في رأسي وهي ارتداء قميص واحد. 24 عاما امتلكت فيها ذكريات قد تمحى لذلك قررت الاعتزال”.

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