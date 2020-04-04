تجهيز مستشفى ميداني لإيواء مرضى كورونا في اجدابيا

ايوان ليبيا – وكالات:

تبدأ بلدية اجدابيا، اليوم السبت، بتركيب مستشفى ميداني بسعة 50 سريرا إضافة إلى 10 غرف عناية فائقة، تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للجيش الوطني.

وقال رئيس المجلس التسييري للبلدية، امبارك المنفي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن المستشفى الميداني سيكون في عيادة بوشعلة التي وقع عليها الاختيار لتكون مكانا لعزل مصابي فيروس كورونا.

وأشار المنفي إلى أن بلدية اجدابيا ستستلم هذا الأسبوع جهاز الكشف عن وباء كورونا من نوع “PCR”، مبينا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة الليبية لمجابهة كورونا.

وبشأن جاهزية المستشفى الميداني، قال رئيس المجلس التسييري أنه “يحتوي على 10 أجهزة تنفس اصطناعي وكذلك معامل مختبرية متكاملة بأجهزة تصوير الأشعة”.

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