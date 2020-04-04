كبير علماء الأوبئة بالصين: المصابون بكورونا بلا أعراض يلعبون دورا ضئيلا في نشر الوباء

قال كبير علماء الأوبئة بالمركز الصين ي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ” وو تسون يو ” إنه يمكن لكل مريض مصاب بفيروس كورونا الجديد أن ينقل الفيروس إلى ما يقرب من 3 أشخاص في المتوسط، في حين يمكن لكل مصاب بكورونا دون أعراض أن ينقل الفيروس إلى أقل من شخص واحد، أي أن قوة العدوي للحالات الأخيرة تساوى ثلث الحالات السابقة.

وأضاف تسون – في تصريح نقلته شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي.جي.تي.إن.) اليوم – أن حالات الإصابة بكورونا عن طريق عدوى المصابين دون أعراض (الذين ثبتت إصابتهم بالمرض ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض سريرية) تمثل 4.4% من إجمالي عدد المرضي، ما يعني أن مساهمة المصابين دون أعراض في انتشار فيروس كورونا صغيرة نسبيا.

وتابع تسون أن البيانات المتعلقة المتاحة حاليا محدودة جدا، وهناك حاجة إلى المزيد من البحوث والملاحظات، قائلا: “هناك حاجة إلى مزيد من البحوث والدراسات من أجل الحصول على معرفة شاملة حول هذا الموضوع، حيث إن البيانات المتاحة أمامنا حاليا محدودة جدا فيما يخص فترة العدوى للمصابين بلا أعراض، وقدرة نشرهم ومساهمة نسبة النشر. لذلك، فإن التدابير الحالية التي نتخذها تمكننا من أن نكتشف ونتحكم في المصابين بلا أعراض في الوقت المناسب، فهناك احتمال ضئيل أن يتسبب هؤلاء في وباء، أو يصلوا إلى مستوى انتشار اجتماعي”.

وأشار تسون إلى أن بعض الدراسات والأبحاث التي أجريت في مقاطعات صينية ومنها المقاطعات الجنوبية، أكدت أن أكثر من 1500 شخص كانوا على اتصال وثيق مع المصابين بلا أعراض، منهم سبع حالات أصيبوا بالفيروس، لكن مع القيام بالمزيد من التحاليل، وجدوا أن الحالات السبع كانت على اتصال ليس فقط مع المصابين بلا أعراض، بل كانوا على اتصال مع مصابين مؤكدين ومصابين بأعراض أيضا.

وأوضح تسون “هذا يعني أننا لا يمكن أن نرجع سبب الإصابة إلى المصابين بلا أعراض”، محذرا من أنه إذا لم يتم الفحص بدقة، فإن هذه الحالات المصابة مع تعرضها لكل من المصابين الذين يعانون من الأعراض والذين لا تظهر عليهم الأعراض، قد تؤدي إلى تقييم مبالغ فيما يتعلق بنسبة العدوى للمصابين بلا أعراض.

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