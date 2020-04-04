وزير فرنسي: طلبنا حوالى ملياري كمامة من الصين لمكافحة كورونا

قدمت فرنسا طلبيات لدى مصنعين صينيين على كمية من الكمامات تصل إلى حوالى ملياري كمامة ضمن جهودها المتواصلة للتزود بمعدات الحماية هذه، على ما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت.

وقال فيران في مقابلة أجرتها معه نشرة “بروت” الإلكترونية “بالنسبة للكمامات التي طلبناها في الصين، صرنا قريبين من مليارين، ونواصل تقديم الطلبيات”.

وأوضح أن “طلبيات الكمامات التي قدمناها أكبر بكثير مما نتلقاه” مشيرا إلى أن هذه المعدات تشهد “منافسة عالمية” للحصول عليها.

وذكر بالجهود الفرنسية لتعزيز الإنتاج المحلي من الكمامات الواقية.

وكان فيران أكد الأربعاء أن فرنسا طلبت “أكثر من مليار ونصف كمامة في فرنسا والخارج”، خلال جلسة استماع عبر الفيديو أمام بعثة التقصي الجديدة التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية حول إدارة الحكومة للأزمة الصحية الحالية. وسئل الوزير من جهة أخرى عن التغيير الذي طرأ على توصيات السلطات الصحية التي باتت تدعو المواطنين إلى وضع “كمامات بديلة” من القماش، فيما تبقى الكمامات الطبية مخصصة للذين يحتاجون إليها أكثر من سواهم، أي الطواقم الطبية والمرضى. وأوضح بهذا الصدد أن فيروس كورونا المستجد سيؤدي إلى تغيير “السلوك الصحي” في فرنسا ودول أخرى لم يكن وضع الكمامات شائعا فيها، خلافا لبعض الدول الآسيوية. وقال “ينبغي أن نكون قادرين على إنتاج كمامات للأشخاص غير العاملين في المجال الصحي، الأشخاص في الخط الثاني من المواجهة الذين سيتواصلون مع العموم، بل أكثر من ذلك، ينبغي أن يكون بوسعنا أن نقترح غدا على الجميع وضع حماية” مضيفا “إننا نبحث ذلك مع المجلس العلمي وخبراء علم الفيروسات والوكالات الصحية، نطلب منهم مراجعة النظرية”. وقال إن التعليمات والمفاهيم “في تطور متواصل”.

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