كير ستارمر يفوز بزعامة حزب العمال البريطاني خلفا لجيرمي كوربين

أعلن كير ستارمر ، اليوم السبت، بدء زعماته ل حزب العمال البريطاني خلفا لسلفه جيرمي كوربين بعد أن حقق فوزا ساحقا في منافسة استغرقت 3 أشهر.

وبعد أن أصبح الزعيم التاسع عشر لحزب العمال في تاريخه الممتد لـ120 عاما، أعلن السير كير عن “حقبة جديدة” للحزب، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وحصل ستارمر على نسبة 56.2% من الأصوات ليفوز على المرشحة اليسارية ريبيكا لونج بيلي، وزيرة الأعمال في حكومة الظل، وليزا ناندي النائبة عن دائرة ويجان.

كما تم انتخاب أنجيلا راينر نائبة جديدة لزعيم الحزب بعد حصولها على 52.6% من الأصوات.

من جانبه، هنأ زعيم الحزب السابق جيريمي كوربين خليفته، معربا عن تطلعه للعمل مع السير كير ستارمر وأنجيلا راينر “لانتخاب حكومة العمال المقبلة وإحداث تحول في بلادنا”، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

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