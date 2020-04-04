الحكومة الليبية تستنكر استهداف المليشيات الإرهابية في طرابلس بدعم تركيا لقوت الليبيين في غرب البلاد

بنغازي 04 أبريل 2020 (وال)- استنكرت الحكومة الليبية اليوم السبت، بشدة استهداف عصابات الحشد الميليشياوي الإرهابي المستقوي بالعدوان التركي على البلاد لقوت الليبيين في غرب ليبيا.

وأدانت الحكومة الليبية في بيان رقم “3” لسنة 2020 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “بأشد عبارات الإدانة والاستنكار؛ استهداف عصابات الحشد الميليشياوي الإرهابي المستقوي بالعدوان التركي على بلادنا، لصهاريج نقل الوقود وشاحنات نقل السلع الغذائية من مخازنها في شرق البلاد، إلى مناطق غرب وجنوب ليبيا.

وأضاف البيان : “تتابع الحكومة الليبية بقلق بالغ هذا التصعيد الإرهابي الخطير؛ الذي يستهدف تجويع شعبنا والحد من حركته بغية تركيعه للانصياع وراء هذه الشرذمة الباغية، وذلك عقب إقدام الطيران التركي المسيّر استهداف لشاحنة نقل وقود البنزين لمناطق غرب البلاد، ما أدى لحرقها وتدميرها على الرغم من عدم وجود أية علاقة بين هذه الشاحنات والعمليات العسكرية الجارية في تلك المناطق”.

وتابع البيان: “إن المجتمع الدولي المنشغل حاليًا بمحاربة جائحة كورونا، عليه الالتفات لهذه الدولة المارقة التي ضربت بكل قرارات مجلس الأمن الدولي عرض الحائط، وهي تُمارس أعمالها الإرهابية الأشد فتكًا على أبناء شعبنا من هذا الوباء الذي سلمنا الله منه”.

وأكدت الحكومة الليبية أنها ومن منطلق مسؤوليتها التاريخية على كل أبناء الشعب الليبي في مشارق الأرض ومغاربها، تقوم بين الفنية والأخرى، بنقل كل اللوازم الحياتية من غذاء ودواء ومحروقات لأبناء الشعب في غرب البلاد وجنوبها، الذين حرموا من هذه الخدمات من قبل حكومة العمالة والخيانة.

وأضافت الحكومة الليبية : “نضع الجميع أمام مسؤولياته، في ضمان عدم تكرار ذلك، حتى لا يتعرض أبناء شعبنا في تلك المناطق لجوائح أخطر من جائحة كورونا، بسبب تعنت هذه العصابات الإرهابية والجماعات المسلحة المارقة”.

وأكدت الحكومة الليبية تكفلها بكافة التعويضات لأصحاب الآليات المتضررة، وتأمل السلامة لهم جميعًا. (وال- بنغازي) ر ت

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