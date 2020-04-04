مصراتة : قطع إجازات العناصر الطبية بسبب حالة الطوارئ

ايوان ليبيا – وكالات:

طلبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا» في بلدية مصراتة من العناصر الطبية والطبية المساعدة قطع إجازاتهم، ومباشرة العمل كل في جهة عمله بسبب حالة الطوارئ التي تتطلب العمل بالقوة القصوى.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم السبت، إن الظروف الراهنة تتطلب تسخير جميع الإمكانات من أجل اجتياز الأزمة، مطالبة بضرورة أن ينسق العاملون في المجال الطبي معها لسد الاحتياج من الأطقم الطبية المطلوبة للعمل بأماكن الكشف والعزل والإيواء.

وأشارت إلى اعتماد حوافز مادية «مجزية» لمَن يتم اعتمادهم للمساعدة في مواجهة فيروس «كورونا» في البلدية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا 17 حالة بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة منتصف الليلة الماضية.

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