تغريم مخالفي حظر التجول في البيضاء

ايوان ليبيا – وكالات:

أصدرت مديرية الأمن وغرفة مكافحة وباء كورونا في مدينة البيضاء تعليمات بحجز مركبات المخالفين لحظر التجول وتغريم أصحابها.

ونشر المكتب الإعلامي بمديرية أمن الجبل الأخضر عبر حسابه في فيسبوك إصدار مدير الأمن ورئيس الغرفة المشتركة البيضاء لمكافحة وباء كورونا تعليماته إلى جميع الدوريات والتمركزات الأمنية داخل المدينة بحجز مركبات المواطنين المخالفين لحظر التجول مع دفع غرامة مالية قيمتها 200 دينار.

وتأتي هذه التعليمات ضمن الإجراءات التي اتخذتها المديرية واللجنة من أجل مكافحة انتشار وباء كورونا وحث المواطنين على الالتزام بتعليمات حظر التجول الصادرة عن الحكومة الليبية والقيادة العامة للجيش الوطني.

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