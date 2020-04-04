الكشف عن – ميسي أكمل مونديال 2014 مصابا

وكان ألفاريز ضمن قائمة منتخب الأرجنتين في مونديال 2014 الذي أنهاه رفاق ميسي بخسارة النهائي من ألمانيا 1-0.

وقال ألفاريز عبر حسابه على إنستجرام: “أتذكر وقت تدريبات الإحماء قبل مباراة نيجيريا، المدرب سابيلا جاء لي وقال إن ميسي يعاني من مشاكل عضلية”.

وتابع “قال لي ربما تلعب بدلا منه، وكانت مسؤولية كبيرة علي”.

ورغم ذلك، سجل ميسي هدفين في الفوز على نيجيريا 3-2 في أخر مباريات مرحلة المجموعات، وخرج بعد 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني مستبدلا بألفاريز فعلا.

ولم يسجل ميسي أي أهداف من بعد هذه المباراة حتى وصول الأرجنتين للنهائي، ربما بسبب المشاكل العضلية التي واجهته فعلا.

وتوج ساحر برشلونة في النهاية بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

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