أضاعوا مجهود كلوب واللاعبين.. ليفربول يسرح بعض موظفيه مؤقتا ويوجّههم إلى الدعم الحكومي

وأوضح ليفربول في بيانٍ له، أنه حوّل بعض موظفيه إلى الـ Furlough، وهو المصطلح الجاري استعماله في المملكة المتحدة بين المؤسسات التي تسرّح موظفيها مؤقتا، وتحوّل مسؤولية دفع رواتبهم إلى الحكومة.

وأفاد ليفربول أنه كان حريصا على تقاضي موظفيه 100% من رواتبهم.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن “مخطط الاحتفاظ بالوظائف” في ظل تفشي فيروس كورونا ولجوء الكثير من المؤسسات إلى تسريح موظفيها.

ويعمل هذا المخطط على دفع هذه المؤسسات إلى تحمُل جزء من رواتب موظفيها المسرحين، فيما تتحمل الحكومة بدورها الجزء المتبقي.

ولا يعد ليفربول النادي الوحيد الذي أقدم على هذا القرار، وإنما أندية: نيوكاسل يونايتد، وتوتنام هوتسبير، وبورنموث، ونورويتش سيتي سرّحت موظفيها بشكل مؤقت كذلك.

ونال قرار ليفربول –بجعل الحكومة تتحمل 80% من رواتب بعض موظفيه- انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمن في ذلك مساندي ليفربول.

جيمي كاراجير أسطورة النادي غرّد عبر تويتر:

“يورجن كلوب أظهر التعاطف للجميع في بداية الوباء، واللاعبون الكبار انخرطوا بشكل بارز في مقترحات تخفيض أجور الدوري الإنجليزي. ومن ثم ضاعت كل هذه المجهودات والنوايا الحسنة بسبب هذا القرار البائس من ليفربول”.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت أمس الجمعة عن تمديد تعليق المسابقة لأجل غير مسمى حتى يصبح الوضع الصحي آمنا لعودة النشاط.

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