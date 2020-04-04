6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.. وإجمالي الحالات 216

أعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ال فلسطين ية كمال الشخرة اليوم /السبت/ تسجيل 6 إصابات جديدة ب فيروس كورونا المستجد، يرفع الحصيلة إلى 216.

وقال الشخرة في بيان نقلته وكالة الأنباء ال فلسطين ية “وفا” إن الإصابات الـ6 سجلت في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم، وتحديدًا في بلدات الجديرة وقطنة وأرطاس.

وأشار إلى أن عودة العمال من أراضي الـ48 والمستعمرات يسبب إرباكًا كبيرًا، ففي الوقت الذي التزمت فيه بيت لحم بالحجر الصحي ولم تسجل أي إصابات جديدة، تم تسجيل إصابات جديدة في قرية أرطاس نتيجة المخالطة مع العمال العائدين من أماكن عملهم في الـ48 والمستعمرات.

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