وفاة طفل عمره 5 سنوات جراء إصابته بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا اليوم السبت وفاة طفل عمره خمس سنوات؛ إثر إصابته ب فيروس كورونا في البلاد.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة “سكاي نيوز” البريطانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت بريطانيا قد أعلنت – في وقت سابق اليوم – تسجل 708 حالات وفاة جديدة ب فيروس كورونا ؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 آلاف و313 حالة.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي أعلنت وفاة الطفل في بيان أن آخر الوفيات التي تم تسجيلها تشمل 637 مريضا تتراوح أعمارهم بين خمس و104 سنوات. وذكرت أن أربعين منهم تبلغ أعمارهم بين 48 و93 عاما لم يكونوا يعانون من أي مشاكل صحية سابقة معروفة.

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