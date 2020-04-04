بعد تسجيل 441 وفاة جديدة في 24 ساعة.. ارتفاع عدد وفيات كورونا في فرنسا إلى 7560 منذ بدء تفشي الوباء

أحصت فرنسا وفاة 7560 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجدّ منذ بدء تفشي الوباء، بعد تسجيل 441 وفاة جديدة في 24 ساعة وهو عدد أقلّ من الرقم القياسي المسجّل الجمعة (588 وفاة).

وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون لصحافيين إن هذا العدد يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 7560 منذ بدء تفشي الوباء، بينهم 5532 وفاة في المستشفيات و2028 في دور رعاية المسنين وغيرها من المؤسسات الصحية الاجتماعية.

وأشار سالومون إلى أن هناك حالياً 28143 شخصاً مصاباً في المستشفيات في فرنسا ، فيما يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 68605 في جميع أنحاء البلاد.

وتفرض فرنسا إغلاقاً منذ 17 آذار/مارس في محاولة للحدّ من انتشار الوباء، ولا تسمح بالخروج من المنازل إلا للضرورة مع وجوب تبرير الخروج بتصريح موقّع.

وقال سالومون في مؤتمر صحافي “لم يكن لدينا قبل هذا المساء، هذا العدد من المرضى في أقسام الإنعاش”، مع 6838 مصاباً بحال خطيرة. وأشار إلى أن “هناك انخفاضاً بطيئاً في ارتفاع” الأعداد معتبراً أنه “خبر سار للعاملين في مجال الرعاية الطبية”. وتابع “نحن في بداية الفترة التي يمكننا خلالها تقييم تأثير العزل” داعياً إلى عدم “التراخي في الجهد”.

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