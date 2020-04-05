بي بي سي تكشف أسباب قرار مطالبة لاعبو الدوري الإنجليزي بخفض رواتبهم 30%

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” فإن لاعبو الدوري الإنجليزي، أٌبلغوا خلال اجتماع رابطة اللاعبين المحترفين مع ممثلي الدوري الإنجليزي، بأنه لهذا السبب سيطلب منهم تخفيق رواتبهم بقيمة 30% عن الموسم الجاري.

اللاعبون والأندية سيتناقشون حول الخطة خلال الأسبوع المقبل، قبل اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد، إذ أن رابطة الأندية ليست منوطة باتخاذ هذا القرار ولابد من موافقة اللاعبون أولا.

وخلال الاجتماع، طُرحت فكرة أيضا بأن الدوري إذا استكمل، فأغلب الظن أنه سيقام خلف أبواب مغلقة بدون حضور جماهيري، ما سيحرم الأندية من عوائد المباريات أيضا.

ومن أجل كل تلك العقبات، كان القرار الصادر بمطالبة اللاعبين بخفض رواتبهم بقيمة 30% عن الموسم الجاري.

بطولة الدوري الإنجليزي توقفت بعد مرور 29 جولة. ليفربول يتصدر وحيدا وبانتظار 6 نقاط فقط لحسم اللقب رسميا.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت أمس الجمعة، تمديد تعليق نشاط الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى .

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