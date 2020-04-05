ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في ألمانيا لأكثر من 91 ألفا ووفاة أكثر من 1300

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا حتى بعد ظهر السبت أكثر من 91100 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بينما كانت حصيلة أول من أمس في نفس الوقت تقريبا 85100.

جاء ذلك في إحصاء قامت به وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بعد جمع إحصاءات أعداد الإصابة بالفيروس والوفيات الناجمة عنها التي تصدر عن كل ولاية ألمانية على حدة.

وذكرت السلطات الألمانية أن عدد الوفيات في جميع أنحاء ألمانيا وصلت اليوم إلى 1316 على الأقل.

واحتلت ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد مركز الصدارة من حيث أعداد المصابين، حيث سجلت الولاية أكثر من 23 ألف إصابة بالعدوى فيها ووفاة ما لا يقل عن 370 شخصا، يليها ولاية شمال الراين ويستفاليا التي سجلت أكثر من 19400 إصابة وما لا يقل عن 250 وفاة.

وتعتبر أعلى مستويات الإصابة مقارنة بعدد السكان في الولايات هي التي سجلتها ولاية بافاريا أيضا حيث يصل معدل الإصابة فيها بالفيروس 3ر176 شخصا لكل مائة ألف من سكانها، بينما يبلغ متوسط الإصابة في سائر ألمانيا 4ر109 لكل مائة ألف. وكما هو الحال في العديد من الدول الأخرى يتوقع الخبراء وجود رقم خفي كبير لعدد الإصابات في ألمانيا ، كذلك نظرا لعدم إمكانية إحصاء جميع المصابين من الناحية العملية.

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