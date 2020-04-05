ارتفاع عدد وفيات كورونا في أوروبا إلى أكثر من 45 ألف حالة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 45 ألف شخص في أوروبا ، نحو 85 بالمئة منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا لأرقام رسمية السبت عند الساعة 18,00 ت غ.

ومع تسجيلها 46 ألفا و33 وفاة من بين 627 ألفا و203 إصابات معلنة رسميا، تعد أوروبا القارة الأكثر تأثرا بكوفيد-19. وتحتل إيطاليا حيث سجّلت 15 ألفا و363 وفاة وإسبانيا (11 ألفا و744) المرتبتين الأولى والثانية عالميا لجهة عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19. وأما فرنسا فسجلت 7560 وفاة وبريطانيا 4313.

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