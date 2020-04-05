فان جال: بعض الأندية تستخدم فيروس كورونا لصالحها

وكان مارك أوفرمارس المدير الفني لأياكس دعا الاتحاد الهولندي لكرة القدم لإلغاء الموسم وإعلان فريقه بطلا للدوري.

لكن فان جال لم يتعاطف مع هذا الرأي ويشعر أنه يجب تحديد الفائز على أرض الملعب بمساعدة الكيانات الحاكمة لكرة القدم.

وقال فان جال لصحيفة “ألجيمين داجبلاد”: “يجب أن يكون الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم على استعداد لتعديل القواعد وتوفير بعض المساحة للتغييرات”.

وأضاف الرجل الذي درب أياكس لست سنوات “ثم يمكننا البدء في العمل وضغط الموسم المقبل قليلا، مع المزيد من المباريات خلال الأسبوع”.

وتابع “هناك أندية تستخدم أزمة فيروس كورونا لمصلحتها الخاصة “.

وأكمل مدرب برشلونة ومانشستر يونايتد الأسبق “بعد 25 مباراة، لا يمكن أن يكون هناك اتفاق لأياكس ليكون بطلا”.

وأتم “ألكمار يمتلك نفس عدد النقاط ويتبقى 25% من الموسم”.

ويمتلك أياكس 56 نقطة في صدارة الدوري الهولندي بفارق الأهداف عن ألكمار قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

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