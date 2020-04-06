ميناء بنغازي يستقبل 11 ألف طن قمح

ايوان ليبيا – وكالات:

استقبل ميناء بنغازي البحري، أمس الأحد، سفينة نقل الحاويات «كورونا جي» الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 256 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وبحسب الناطق باسم الميناء مفتاح الشهيبي، دخل إلي الميناء أيضا السفينة (لوتس) الوكيل الملاحي لشركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 358 حاوية بضائع منوعة…

كما وصل الميناء سفينة نقل الحبوب (عبد اللطيف) الوكيل الملاحي شركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 11 ألف طن من حبوب القمح…

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