تجهيز مراكز عزل في الزاوية

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» في بلدية الزاوية، أمس الأحد، عن تجهيز عدد من مراكز العزل الصحي بالمدينة للإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المكتب الإعلامي ببلدية الزاوية، أحمد بيترو إن اللجنة جهزت ثلاث مراكز العزل هم: مركز العزل الصحي بئر هويسة ومركز العزل الصحي أبوغلاشة، إضافة إلى مركز للحجر الصحي بفندق النزهة، موضحا أن هذه المراكز ستكون بسعة 70 سريرا.

من جهته تسلم المجلس البلدي الزاوية، الجمعة الماضي، شحنة معدات طبية وقائية من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، ضمن المساعي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وذكر بيترو أن الشحنة تحتوي على كمية من الأدوات والمعدات الطبية والأسرة الخاصة بتجهيز مراكز العزل في حال وجود أية حالات اشتباه بفيروس «كورونا».

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