الحليق يكشف عن شروط اعادة فتح الحقول النفطية

ايوان ليبيا – وكالات:

أكد نائب الرئيس لقطاع النفط في المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق أنهم متمسكون برجوع المؤسسة الوطنية للنفط إلى المنطقة الشرقية لأنه يوجد قرار من 1967 بذلك بالإضافة إلى رجوع مصرف ليبيا المركزي إلى المنطقة.

الحليق وفي تصريح لصحيفة “الدستور” المصرية أمس الأحد قال إنهم سيعيدون النظر في مجلس إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي بعد رجوعهما إلى بنغازي، مضيفا أن المنطقة الشرقية آمنة ولا يوجد بها مليشيات وكذلك الحكومة المتواجدة فيها تقدم خدمات لكل المواطنين.

وأضاف: “نحن على استعداد لفتح الحقول النفطية من الغد مع رجوع المؤسسة ومصرف ليبيا للمنطقة الشرقية مقابل طرد الانكشاريين الأتراك الذي احتلوا عاصمتنا”.

الحليق وجه رسالة من ليبيا ومن المجلس الأعلى للقبائل الليبية إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق مطالبا إياه بتحكيم العقل وأنهم مستعدون للتفاوض لخروج ليبيا من هذا الأزمة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا