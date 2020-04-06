البعثة الأوروبية تدعو الليبيين للوحدة ضد كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن طرفي النزاع مازالا يخرقان الهدنة الإنسانية بشكل مستمر بالرغم من التصريحات التي أدليا بها لاستجابتهما للهدنة.

وأضافت البعثة في بيان، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حث الأطراف المتناحرة في جميع أنحاء العالم على إلقاء السلاح دعماً للمعركة الأكبر ضد “كوفيد 19″، والذي يعد الآن العدو المشترك الذي يهدد البشرية جمعاء ودعوته إلى وقف إطلاق نار فوري في جميع أنحاء العالم “للتركيز معاً على الكفاح الحقيقي من أجل حياتنا”.

وطالبت البعثة من الليبيين كافة الاتحاد ضد فيروس كورونا لتحقيق رغبتهم السلام في ليبيا وحول العالم على وجه السرعة حتى تتمكن البشرية من التصدي لكوفيد 19.

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