روحاني يدعو إلى تعاون عالمي ضد كورونا

دعا الرئيس ال إيران ي حسن روحاني ، إلى حملة دولية منسقة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وطالب بالدعم، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقال روحاني : “بدون التعاون العالمي المشترك وتبادل خبراتنا، لن نتمكن من السيطرة على هذه المرحلة الحرجة”، حسبما أفاد مكتب الرئيس ال إيران ي مساء الإثنين.

وأوضح أن إيران بحاجة إلى الدعم من أجل ذلك، حيث تكافح البلاد على صعيد جبهتين.. إحداهما ضد فيروس كورونا ، وفي الوقت نفسه ضد العقوبات التقييدية المفروضة من جانب الولايات المتحدة.

وقال روحاني لماكرون، إن هذا هو سبب دعوة طهران لأصدقائها للضغط على الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات، خلال مكافحة وباء كورونا على الأقل.

ومن جانبه، أعرب ماكرون عن تضامنه مع الشعب ال إيران ي، حسبما أفاد قصر الإليزيه عقب الاتصال. يشار إلى أن أكثر من 3700 شخص لاقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا في إيران ، حسب أحدث أرقام وزارة الصحة، كما سجلت البلاد أكثر من 60 ألف حالة إصابة مؤكدة.

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