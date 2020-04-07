قريبا تشغيل خط تجاري بحري بين ليبيا و تونس

ايوان ليبيا – وكالات:

قالت وزارة النقل واللوجستيات التونسية أمس الاثنين أنها بصدد تشغيل خط تجاري بحري مع ليبيا يبدأ العمل به اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الخط التجاري سينطلق من ميناء صفاقس إلى ميناء طرابلس على أن تكون الرحلة مرة واحدة في الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري والحفاظ على تدفق السلع.

وكان منفذ راس اجدير قد أغلق من قبل السلطات الليبية في وقت سابق كإجراء احترازي للحد من عدوى فيروس كورونا.

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