صرخة مع الايطاليين..! … بقلم / عبدالواحد حركات

إن مصير الإنسان ليس امتلاك إنسانيته، بل القلق بشأن إدراكها بالكامل..!.

يبدو أن هنالك موعد جديد لاستيقاظ الإنسانية، واستعادة كل ما أفسدته الدعاية والتهريج السياسي الدوغمائي الذي أفسد الحياة بماراثون المال والسلطة والنرجسية والاستهلاكية والترف، وحول الإنسان إلى ماكينة للتصفيق أو للإنتاج وإدارة المال لا أكثر، فالأوقات المجنونة المشحونة بالخوف والجشع التي يعيشها العالم بأسره تحت وطأة جائحة كورونا قد رفعت العربدة الاستهلاكية ونشرت الخوف وأسقطت التضامن والتعاون الإنساني في هوة سحيقة فلم يعد الآخر أخاً كما ينبغي.!.

لقد فتحت التكنولوجيا بلا شك الحدود، وأسقطت كل حواجز المكان والزمان واللغة والجنس والجنسية، ولكن المفارقة أن التقارب الظاهري التي انتشر وصار واقعاُ وحياة ، قد أزال ببطء وبلا هوادة فكرة الإنسانية منا، تلك القيمة الشاملة التي تُفهم على أنها مساعدة متبادلة وتعاون، فهم، تعاطف، محبة خالصة لجنسنا البشري، وهي الشعور الذي يقوم عليه التضامن المتبادل والتفاهم والتسامح تجاه الآخر.

إن الشيء المهم اليوم .. هو إضفاء الطابع الإنساني على هذا العالم الذي أصبح باردًا، قاسياً، ساخرًا، يخضع لقوانين المال والحرب والعلم التجريبي والبيوتكنولوجيا ولا يبالي بقيمة الإنسان وجوهره، لقد بات لزاماً علينا أن نتحمل مسؤولية إضفاء الطابع الإنساني على العالم قبل أن نعود غافلين إلى بدائيتنا السحيقة و قبل أن تنفجر المعاناة وتغمرنا جميعاً.

لا يمكن أن نشاهد الشعب الإيطالي يحزم جثث موتاه ضحايا فيروس كورونا الصيني “حسب وصف ترامب” ونشيح بأنظارنا إلى زوايا مظلمة، أو أن نلوح له من وراء النوافذ المقفلة “Bella Ciao”، فواجبنا الإنساني التضامن معه ودعمه ما استطعنا، ليس لأننا ملائكة بل لأن إنسانيتنا تحتم علينا رفعها وإعلائها على كل شيء آخر.

الموت في إيطاليا ليس موت للإيطاليين بل موت للإنسانية في حكومات وشعوب اسقط عنها فيروس كورونا كل القيم وأعادها نفسياً إلى وحوشية وتوحش فكري حقير، وتقاعست أو تلهت بأزماتها عن دعم الإيطاليين ومد يد العون لهم، لقد تخلت أوروبا عن إيطاليا وعزلتها كشاة جرباء، وهذا ما يجب أن لا تفعله حكومات العرب والشرق الأوسط، فالجميع مطالبون بإنجاز واجبهم الإنساني ومساعدة الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، فهذا الوباء لا يعترف بالحدود أو الجنسيات أو غيرها، أنه يساوي بين البشر ولهذا يجب أن يتحد الجميع لمحاربة وتقليل وطأته ومنعه من خطف الأرواح في أي مكان.

أوجه دعوة ملحة إلى الحكومة الليبية للمبادرة بمد يد العون إلى الشعب الإيطالي، وكذلك الحكومة المصرية والسعودية والإمارتية فالعلاقات الإيطالية العربية رغم سواد أفق التاريخ الحديث إلا أنها لازالت علاقات تبادل ومنفعة جيدة ومتكافئة، وأحضان إيطاليا كانت ولازالت تستضيف آلاف العرب وتوفر لهم حياة أحسن من حياتهم بأوطانهم.

وأحث جمعية الصداقة الليبية الإيطالية على اطلاق حملة لجمع مساعدات لدعم الشعب الإيطالي، وعلى جميع الناس أن يكونوا بشراً كما ينبغي، فهذا واجبهم الأول والأسمى، فأن تكون إنساناً في أحلك الظروف ، هذه هي الإنسانية الحقة التي تميز عن الأبقار والبغال والحمير.!.

ثقوا .. الإنسانية ستحصل على المصير الذي تستحقه.!.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا