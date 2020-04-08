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بيان بركان الغضب بشأن التحركات العسكرية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

دعت غرفة عمليات عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إلى «ضرورة التنسيق معها لتطبيق قرارات المجلس الرئاسي والوزارات بشأن إيصال المستلزمات والتجهيزات الخاصة بمجابهة وباء كورونا إلى كل المدن والقرى في المناطق المشار إليها، كل حسب المنطقة العسكرية التابعة لها».

وأوضحت في منشور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أن «المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش الليبي»، مشيرة إلى أنه «يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود».

وطلبت الغرفة «من يزاولون هذه الأنشطة بالتواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، حفاظا على سير العمليات العسكرية بما لا يضر بحركة السلع الغذائية والاحتياجات الإنسانية والأدوية وما في حكمها نحو التجمعات السكانية».

ويوم الأحد الماضي، قالت قوات حكومة الوفاق على لسان الناطق الرسمي، العقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف طائرة شحن عسكرية تحمل شحنات من الذخيرة لإمداد قوات القيادة العامة فور وصولها إلى مهبط في محيط ترهونة، لكن قوات القيادة العامة ذكرت -على لسان الناطق الرسمي اللواء أحمد المسماري- أن هذه الطائرة كانت تحمل معدات طبية في ترهونة، معتبراً أنها جريمة أخرى تضاف لجرائم الميليشيات.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • انتم عبيد السلطان لا تتحركون الا بامر منه ومن مرتزقته اتفوووه عليكم كلاب نهايتكم هباب

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  • ياخونى في المنطقة الغربية اذا انتصرت حكومة الوفاق الاجرامية والله سوف لن ولن تروا خير ابدا وسوف لم تروا الا الخطف والارهاب. يصلح الله حالكم وانتم تفصلكم ايام عن شهر رمضان فاتقوا الله وابتعدوا عن النفاق لان الملشيات لايمكن ان تبني دولة.
    The national Accord Government is a collection of criminals and they are dangerous for the Libyan people
    ان شاء الله اليوم اخر كلمة للسجين فايز السراج.
    اللهم ادفع عنا وباء المجرم اردوغان .
    الله ابعد عنا شر الخونة.
    كثرة الخونة في المنطقة الغربية ربما يسبب في ان نقول سلامات يا ليبيا ابقي في الارهاب لملشيات مصراتة .
    افهموا ياليبيين ان الملشيات ليس عندهم انسانية ولااخلاق ولابد من اعادة السيطرة الجوية للجيش الليبي, الملشيات الجبانة لاتفهم الا الخنق,

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