نيكاراجوا تفرج عن 1700 سجين وسجينة بمناسبة أسبوع الآلام

أعلنت روزاريو موريلو، نائبة رئيس نيكاراجوا، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن حكومة البلاد أفرجت عن 1700 سجينا بمناسبة “أسبوع الآلام”.

وقالت موريلو، قرينة رئيس البلاد دانيال أورتيجا، في رسالة مسجلة، إنه جرى الإفراج عن 1501 من الرجال، و199 من النساء، في مسعى للم شملهم وأسرهم.

وأضافت: “لقد عادوا إلى أسرهم ولديهم فرصة العيش باستقامة.”

وعادة ما تفرج حكومة نيكاراجوا عن سجناء قبيل مناسبات مهمة مثل “عيد الفصح”.

وبحسب منظمة العفو الدولية، لقي 328 شخصا حتفهم، وأصيب حوالي ألفين، جراء الإجراءات القمعية التي لجأت إليها الحكومة ضد الاحتجاجات. وتقول الحكومة إنها أطلقت سراح سجناء سياسيين في منتصب شهر يونيو من عام 2019، بحسب اتفاق مسبق، وتقول المعارضة، إن هناك 65 آخرين لايزالون محتجزين.

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