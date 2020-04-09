إصابات جديدة بفيروس “كورونا” وتعافي العشرات في السعودية

الرياض 09 أبريل 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، تعافي قرابة 35 حالة من مصابي فيروس “كورونا” المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة السعودية – بحسب وكالة الأنباء السعودية – إن إجمالي المتعافين من فيروس “كورونا” في المملكة بلغ حوالي 666 حالة حتى الآن.

وأكدت الوزارة تسجيل قرابة 355 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب 3 وفيات، ليصل إجمالي المتوفين من جرّاء وباء كورونا إلى 44 حالة.

وكانت السعودية قد فرضت الاثنين الماضي، حظر تجول على مدار اليوم في العاصمة الرياض ومدن أخرى كبرى، مُلزمًا السكان بالعزل التام، وذلك في إطار تكثيف جهود كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدورها؛ قالت وزارة الداخلية – في بيان – إن حظر التجول الجديد سيشمل كل من : العاصمة الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف، وكذلك أرجاء محافظات : جدة، الطائف، القطيف، الخُبر.

ولا يسمح بالدخول إلى هذه المناطق أو الخروج منها؛ إلا للفئات المستثنية من العاملين بالقطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

كما لا يُسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا لقضاء الاحتياجات الضرورية مثل: الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا يوميًا. (وال- الرياض) ر ت

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