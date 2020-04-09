مركز سبها الطبي يتسلم معدات طبية لمجابهة فيروس كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

في إطار دعم وزارة الصحة بالحكومة الليبية للمستشفيات والمرافق الصحية فالبلاد لمجابهة فيروس كورونا قدمت الوزارة شحنة معدات طبية وأجهزة لمركز سبها الطبي.

مركز سبها الطبي بيّن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له أنه من ضمن المعدات والأجهزة الطبية أجهزة أشعة تشخيصية وبعض المعدات الأخرى.

وتقدم المركز بالشكر والتقدير لوزير الصحة على دعمه المستمر، مثمناً جهود الوزارة في تقديم الدعم والإمكانيات للمراكز والمستشفيات العامة والمرافق الصحية في عامة البلاد في سبيل مجابهة فايروس كورونا .

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