بركان الغضب تكشف حصيلة القصف الذي استهدف غوط الرمان بتاجوراء

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مقتل عامل من غانا وإصابة ستة عمال آخرين نتيجة قصف قوات تابعة للقيادة العامة منطقة غوط الرمان بتاجوراء قبل قليل من مساء اليوم الخميس.

وأوضح المركز الإعلامي للعملية عبر صفحته على «فيسبوك» أن المصابين الستة من النيجر وغانا، أصيبوا جميعاً بشظايا في مناطق مختلفة من الجسم، مشيرا إلى أنه «بُترت رجل أحد العمال وكُسرت يد آخر».

ونشر المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» صورا لضحايا القصف وهم يتلقون العلاج، مشيرا إلى أن القصف أسفر أيضا عن إصابة ليبيين اثنين وتضرر سيارتهما.

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