غرامة مالية قيمتها 200 دينار للمخالفين لحظر التجول في البيضاء

ايوان ليبيا – وكالات:

قامت الإدارة العامة للدعم المركزي البيضاء بوضع نقاط تفتيش في مدخل المدينة الشرقي وعدد من المرافق والأحياء وذلك تطبيقا لتعليمات الحظر المعنية بالحد من انتشار وباء كورونا.

من أجل سلامة المواطنين وحفاظا على المدينة من انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لتعليمات الحظر الصادرة من الحكومة الليبية والقيادة العامة يعمل فريق الدعم المركزي البيضاء على وضع نقاط تمركزات للتفتيش بمدخل المدينة الشرقي وعدد من المرافق والمصارف وذلك لمتابعة مخالفي ساعات الحظر.

الدعم المركزي طالب المواطنين بالتجاوب مع عملية الحظر والتزام بيوتهم مؤكدا على حجز كل المركبات المخالفة للوائح والتعليمات وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وكانت مديرية الأمن وغرفة مكافحة وباء كورونا في مدينة البيضاء قد أصدرت تعليمات بحجز مركبات المخالفين لحظر التجول وتغريم أصحابها.

ونشر المكتب الإعلامي بمديرية أمن الجبل الأخضر عبر حسابه في فيسبوك إصدار مدير الأمن ورئيس الغرفة المشتركة البيضاء لمكافحة وباء كورونا تعليماته إلى جميع الدوريات والتمركزات الأمنية داخل المدينة بحجز مركبات المواطنين المخالفين لحظر التجول مع دفع غرامة مالية قيمتها 200 دينار.

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