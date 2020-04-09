فرنسا تضاعف قيمة خطة الطوارئ إلى 100 مليار يورو.. وتتوقع ارتفاع العجز إلى 7.6%

أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، رفع قيمة خطة الطوارئ لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا من 45 مليار إلى مئة مليار يورو، كما أعلنت زيادة النفقات الاستثنائية لقطاع الصحة من مليارين إلى سبعة مليارات يورو هذا العام.

وكشف وزيرا الاقتصاد برونو لومير والمحاسبة العامة جيرالد دارمانان في مقابلة مع صحيفة ليزيكو أن فرنسا تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي ستة بالمئة هذا العام كما وارتفاع العجز إلى ما نسبته 7.6% من إجمالي الناتج المحلي والدين العام إلى 112% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2020.

كما أعلنا أن الحكومة “سترفع (قيمة الخطة) من 45 مليار إلى مئة مليار يورو مع إضافة القيمة الإجمالية لتدابير الميزانية والخزانة المتّخذة لمصلحة الشركات”.

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