الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار بسبب كورونا

قال محمد اشتية رئيس الحكومة ال فلسطين ية اليوم الخميس إن العجز في موزانة السلطة ال فلسطين ية سيصل إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة فيروس كورونا .

وأضاف في بيان بعد محادثات عن بعد مع سفراء وممثلي الدول لدى السلطة “من المتوقع أن تنخفض إيردات الحكومة ال فلسطين ية 50 في المئة”.

وسجلت الأراضي ال فلسطين ية 263 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 13 في قطاع غزة إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

واتخذت السلطة ال فلسطين ية إجراءات منها إعلان حالة الطوارئ للشهر الثاني على التوالي وتعطيل المدارس والجامعات والسماح بالحركة فقط بين العاشرة صباحا والخامسة مساء ومنع التنقل بين المحافظات.

وأوضح اشتية أن الرئيس محمود عباس “أقر أمس، موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حد مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن”. وتبلغ موازنة السلطة ال فلسطين ية السنوية في الظروف العادية حوالي خمسة مليارات دولار. وتعتمد السلطة ال فلسطين ية في موازنتها على أموال الضرائب المحلية إضافة إلى أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق ال فلسطين ية وكذلك على دعم الدول المانحة العربية والأجنبية. وتمكنت الحكومة ال فلسطين ية من دفع رواتب العاملين لديها في القطاعين المدني والعسكري بشكل كامل عن شهر مارس آذار لكن من غير الواضح إن كانت ستتمكن من الوفاء بالتزامتها الشهر القادم. وقال اشتية “التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد ال فلسطين ي تبلغ 3.8 مليار دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي”. وأضاف أن لدى الحكومة خطة لمواجهة فيروس كورونا “بتكلفة 137 مليون دولار، وتشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الوباء في الضفة وغزة والقدس”. ودعا “المانحين إلى دعم خطة الاستجابة ال فلسطين ية لمواجهة فيروس كورونا ، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة”. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة إن الإتحاد سيقدم لل فلسطين يين حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة وباء كورونا موزعة على قطاعات مختلفة. وأضاف في بيان “سيقدم الاتحاد الأوروبي دفعة قدرها 40 مليون يورو لموظفي الخدمة المدنية في السلطة ال فلسطين ية لضمان أن يكون لدى السلطة ال فلسطين ية أموال كافية لتغطية النفقات الإضافية المتوقعة في خطة المواجهة”. وتابع أن الاتحاد الأوروبي “سيخصص 9.5 مليون يورو إضافية لمستشفيات القدس الشرقية الستة، إضافة إلى دعمنا السنوي الحالي البالغ 13 مليون يورو، لمساعدتها على توفير الفحص والرعاية الطبية لل فلسطين يين المصابين بالفيروس”. وأوضح أن الاتحاد “سيزيد دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ال فلسطين ية بمقدار 5.5 مليون يورو”. وقال “سيوفر الاتحاد الأوروبي أربعة ملايين يورو لوكالة الأونروا لدعم اللاجئين ال فلسطين ين في الضفة الغربية وقطاع غزة”. وأضاف “قام الاتحاد الأوروبي بدفع كامل إجمالي مساهمته البالغة 82 مليون يورو لموازنة برنامج الأونروا لعام 2020، مما يمكن الأونروا من مواصلة التصدي للتحديات التي يواجهها اللاجئون ال فلسطين يون، الذين تضرروا اليوم بشكل خاص من الوباء. “وفي هذا الصدد، تجري حاليا إعادة توجيه 36 مليون يورو إضافية من دعم الأونروا في الأردن ولبنان للتركيز على الاحتياجات الصحية الفورية”.

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