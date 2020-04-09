ماني يجب أن يغادر ليفربول ليفوز بالكرة الذهبية

وكان ماني حل رابعا في سباق الكرة الذهبية العام الماضي.

وقال كامارا: “إن ماني أراد يوما ما الفوز بالكرة الذهبية عليه الرحيل عن ليفربول لأن النادي ربما لا يكون أفضل مكان للفوز بالجائزة رغم أداء الفريق المميز مؤخرا”.

وأكمل “يجب أن يواصل ماني أدائه القوي فهو لم يكن بعيدا عن الفوز بالجائزة وأرى إنه كان يستحق التتويج بها”.

وأتم “نحن رأينا ليفربول لا يضيف لنقاط قوة ماني وصوتوا لفيرجيل فان دايك في سباق الجائزة على الرغم من أن ماني ويليه بدرجة أقل محمد صلاح كانا متساويان في الموسم الماضي”.

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