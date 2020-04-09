وزير الخارجية السعودي: تمديد مهلة استلام طلبات العودة للمملكة إلى يوم الثلاثاء القبل

أعلن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ، أنه امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، فقد تم تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء المقبل 14 إبريل الجاري.

وقال وزير الخارجية: إن هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان.

وأضاف: وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم.

واختتم تصريحه بتمنياته بموفور الصحة وتمام السلامة لجميع المواطنين الكرام في كل مكان.

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