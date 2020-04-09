كورونا.. ارتفاع عدد المصابين إلى 643 حالة مؤكدة في تونس

أعلنت وزارة الصحة ال تونس ية، اليوم الخميس، عن تسجيل 33 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ” كورونا ” المستجد ووفاة حالة واحدة في البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 643 حالة مؤكدة ووفاة 25 حالة.

وذكرت الوزارة – في بيان نقلته وكالة الأنباء ال تونس ية – أنها اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 692 تحليلاً مخبرياً، مشيرة إلى أن تونس العاصمة شهدت أعلى معدل إصابات بـ152 حالة مؤكدة.

وأضافت “الصحة ال تونس ية” أنها أخضعت ثلاثة آلاف شخص للحجر الصحي الذاتي، مشددة على أن هذا التطور في الوضع الوبائي ب تونس ينبئ بمزيد من انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة إذا لم تحترم الإجراءات الاحترازية.

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