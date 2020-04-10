أجيري: فيلا البديل الطبيعي لـ سواريز في برشلونة.. وتأثرت برحيل تشيتشاريتو عن إشبيلية

أجيري قال في لقاء عبر الفيديو مع الصحفي فيرناندو بالومو: “أود أن ينضم كارلوس فيلا إلى برشلونة، هو يتناسب معهم سيكوّن مع أنطوان جريزمان لا يُوقف”.

وتابع “فيلا هو البديل الطبيعي لـ لويس سواريز، اعتقد أنه يناسب الفريق رفقة جريزمان وأنسو فاتي ومع سواريز أو ميسي، هو يتناسب مع هذا المستوى من الكرة”.

وأضاف عن تأثير خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو” وكارلوس فيلا على فريقه “تأثرت برحيل هيرنانديز عن إشبيلية لأنه بعد رحيله ضم الفريق يوسف النصيري، بينما ضم برشلونة مارتن برايثوايت عقب فشل انتقال فيلا للفريق الكتالوني”.

وأتم “كنت أود بقاء تشيتشاريتو في إشبيلية وانضمام فيلا إلى برشلونة”.

تشيتشاريتو انضم في يناير الماضي إلى لوس أنجلوس جالاكسي ومن المنتظر أن تجمعه مواجهة مكسيكية أمام كارلوس فيلا قائد لوس أنجلوس.

ليجانيس يحتل المركز الـ 19 في الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن مراكز البقاء في الدوري بعد مرور 27 جولة.

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