وضع بروتوكول لإعادة الليبيين العالقين في الخارج

ايوان ليبيا – وكالات:

وضعت اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة فيروس «كورورنا» التابعة لحكومة الوفاق، في اجتماعها، الخميس، حضور وزير الصحة وأعضاء اللّجنة العليا، بروتوكولا علميا لعودة العالقين بالخارج، يضمن الموازنة بين عودتهم ودفع معاناتهم وحماية المجتمع الليبي من الجائحة في ظل التحديات التي تواجه النظام الصحي.

وشدد وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، الدكتور أحميد بن عمر، على ضرورة الالتزام بالتوصيات العلمية المنبثقة عن طريق اللجنة الاستشارية كونها تصدر عن طريق دراسة فنية من المختصين تضمن مجابهة الفيروس والحدّ من انتشاره، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

كما أطلع وزير الصحة وأعضاء اللجنة الاستشارية خلال اجتماع مع ممثلة مكتب ليبيا لمنظمة الصحة العالمية، اليزابيث هوف، على ما تقدّمه المنظمة من دعم فني و مساعدات من أجل مكافحة جائحة فيروس «كورونا».

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