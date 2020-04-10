انسحاب كتائب وسرايا عسكري نالوت من النقاط الحدودية مع تونس

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن المجلس العسكري نالوت، أمس الخميس، عن سحب جميع كتائبه وسراياه من كافة النقاط الحدودية والتمركزات والدوريات الأمنية والممتدة لمسافة 450 كيلو متر والواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس وإرجاعها لداخل مدينة نالوت.

وقال المجلس في بيان، إن قراره يأتي لعدم «تلقيه الدعم اللازم من الجهات المسؤولة في الدولة»، رغم إجرائه مراسلات عده مع رئاسة الأركان العامة، ووزارتي الدفاع والداخلية، ومصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن تلك المراسلات «لم تجد أذان صاغية».

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