اطلاق تطبيق لأجلك لمواجهة كورونا في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، أمس الخميس، إطلاق تطبيق «لأجلك» في إطار جهود التوعية والإرشاد والنصح لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن إدارة الخدمات الصحية بني وليد أطلقت التطبيق، الذي يحتوي على آخر الأخبار والإحصاءات والخدمات الصحية المتنوعة.

وحسب البيان، فإن التطبيق يحوى نافدة تمكنك من التواصل مع كل فرق الاستجابة السريعة في ليبيا، كما يشتمل التطبيق على كل الروابط المهمة والموثوقة في استسقاء المعلومات والدراسات والأبحاث بخصوص فيروس «كورونا».

رابط التطبيق وتحميله

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