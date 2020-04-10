مجموعة أوبك تعفي ليبيا من قرار خفظ الانتاج

ايوان ليبيا – وكالات:

توصلت مجموعة أوبك بلس، إلى اتفاق بعد مفاوضات طويلة، عبر الدائرة المغلقة يوم أمس الخميس، لخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

ويبدأ بتطبيق القرار، مع حلول الأول من شهر مايو المقبل، لمدة شهرين، على أن تعقد المنظمة اجتماعا آخر، لتدارس العمل للحفاظ على استقرار الأسعار العالمية.

وذكرت مصادر مطلعة، لوكالة رويترز، منها لمسؤولين في القطاعات النفطية العالمية حضرت الاجتماع عبر الدائرة المغلقة، أن أوبك بلس، جددت إعفاء ليبيا من اتفاق خفض الانتاج نظرا للأوضاع التي تعيشها، بعد توقف الإنتاج النفطي فيها، إلى جانب استثناء فنزويلا وإيران.

وبقت أسعار النفط منخفضة مع حلول الساعة 1:15 ليلا بتوقيت ليبيا، وبلغت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام 31.87 دولارا للبرميل وسجلت عقود النفط الأمريكي 23.19 دولار للبرميل.

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