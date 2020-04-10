ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 10 آلاف و450 شخصا

بلغ عدد الإصابات ب فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الجمعة 10 آلاف 450 حالة، وسط استمرار زيادة حالات الإصابة بين الوافدين وفي العاصمة وضواحيها.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، أن عدد المصابين الجدد بفيروس كوورنا ارتفع بـ27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن من بين الإصابات الجديدة، 15 حالة في سول وضواحيها، و9 حالات للإصابة في إقليم كيونجكي المجاور للعاصمة وحالة واحدة في إنتشون غرب سول.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس حتى الآن 208، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحي عن 7 آلاف و117 شخصا حتى اليوم، بزيادة 144 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

وخضع ما مجموعه 503 آلاف و51 شخصا لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 447 ألفا و303 منهم سلبية.

ويجري حاليا فحص 15 ألفا و298 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا