مسئول صيني: تجارتنا الخارجية تواجه تحديا غير مسبوق بسبب كورونا

كشف مساعد وزير التجارة الصين ي، اليوم الجمعة، أن التجارة الخارجية لبلاده تواجه تحديا غير مسبوق مع انتشار جائحة فيروس كورونا ، وسط مخاوف متزايدة من ركود عالمي عميق بسبب الوباء.

وقال المسئول للصحفيين إن الدراسة التي أجرتها الوزارة كشفت، أن الشركات التجارية الصين ية تصطدم بصعوبات جمة تتمثل في إلغاء الطلبات القائمة أو تأجيلها، فيما تبقى الطلبات الجديدة معرضة للخطر، مضيفا أن الغموض بشأن تداعيات وباء كورونا هو أكبر عوامل الغموض بالنسبة لتجارة الصين الخارجية، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وأشار إلى أن إمكانات الشركات في الحصول على قطع غيار من البلدان المجاورة قد تقلصت بشكل كبير.

وقال المسئول إن الحكومة الصين ية ستشجع بيع منتجات التصدير في الأسواق المحلية، مؤكدا أن بكين لديها الثقة في تحقيق نتائج جيدة نسبيا في التجارة من خلال بذل جهود أكبر.

وأشار إلى استعداد الصين لتعزيز العلاقات التجارية مع مختلف البلدان، بما فيها الولايات المتحدة، في ظل الظروف الجديدة.



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