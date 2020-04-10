وصول سيولة مالية الى مصارف الكفرة

ايوان ليبيا – وكالات:

أكد مصدر يعمل في المكتب الإعلامي بمدينة الكفرة وصول سيولة نقدية أمس الخميس عبر طائرة خاصة لصالح بعض فروع المصارف التجارية بمدينة الكفرة.

و أوضح المصدر ذاته أن قيمة السيولة التي خصصت لفرع مصرف الجمهورية في المدينة بلغ قدرها 7 ملايين دينار كما استلم مصرف الوحدة سيولة نقدية قدرها 2 مليون دينار.

وكان رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي ببنغازي رمزي الاغا قد أكد أن إدارة الفروع بالمصارف قد أشرفوا على توفير السيولة والتنسيق فيما يخص إصالها لمدينة الكفرة.

وكانت قد شهدت بعض فروع المصارف في المدن الكبيرة في ليبيا تحسنا جزئيا على مستوى توفر السيولة النقدية نتيجة الإيداعات المحصلة مقابل مخصصات أرباب الأسر ومن المتوقع أن تتحسن بشكل أفضل بعدما فتح مصرف ليبيا المركزي منظومة الاعتماد ما سيسهم في تحقيق المزيد من الإيداعات لخزائن المصارف مقال الحصول على النقد الأجنبي.

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