اعلان المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى مناطق عمليات عسكرية مغلقة

أعلنت غرفة عمليات بركان الغضب العسكرية ،التابعة لقوات الوفاق ،أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش الليبي يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق ،سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

وقالت الغرفة إنه و استنادا إلى قانون الطوارئ والنفير العام الذي وحفاظا على سير العمليات العسكرية بما لا يضر بحركة السلع الغذائية والاحتياجات الإنسانية والأدوية وما في حكمها نحو التجمعات السكانية ، فإنها تطلب ممن يزاولون هذه الأنشطة التواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

كما دعت إلى ضرورة التنسيق معها لتطبيق قرارات المجلس الرئاسي والوزارات بشأن إيصال المستلزمات والتجهيزات الخاصة بمجابهة وباء كورونا إلى كافة المدن والقرى في المناطق المشار إليها كل حسب المنطقة العسكرية التابعة لها.

بوابة افريقيا الاخبارية

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