لاعب واتفورد: يجب إلغاء الموسم وتتويج ليفربول بالدوري

وقال اليوناني في حوار مع شبكة سكاي سبورتس:”في رأيي، عليك إلغاء الموسم، هذا أمر محسوم بالنسبة لي. سأمنح ليفربول اللقب وقتها، يستحقونه بعدما قدموا كرة قدم رائعة في الموسم الحالي”.

وواصل “إنهم الفريق رقم 1 دون شك. أعتقد أنه لا توجد جدوى من الاستمرار في تحديد مواعيد لاستئناف البطولة”.

وتوقف الدوري الإنجليزي عند الجولة 29 وغير معروف هل يمكن استئنافه أم لا.

ويتصدر ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه بينما يحتل واتفورد، الفريق الوحيد الذي هزم الأول في الموسم الحالي من الدوري، المركز 17 ومهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتاج ليفربول 6 نقاط فقط من آخر 9 مباريات له ليتوج بالدوري الذي لم يفز به منذ موسم 1989-1990.

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