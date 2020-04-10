برشلونة في بيان: نرفض اتهامات الفساد ولنا حق الرد

وجاء نص البيان كالتالي:

“في ضوء الاتهامات الخطيرة التي وجهت من إيملي روساود نائب رئيس برشلونة في مقابلات صحفية مختلفة، نادي برشلونة ينفي تماما أي نشاط وصف بالفساد، ولهذا السبب سيكون له كامل الحق في التوجه للقانون للرد”.

“فيما يخص اتهامات تحليل البيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم حاليا تجهيز تقرير موسع بواسطة شركة PWC، ومازال التحقيق جاريا وكنتيجة لذلك لم نتوصل لأي قرار مع النادي”.

“أخيرا استقالة أعضاء مجلس الإدارة المعلن عنها منذ عدة ساعات أتت بسبب إعادة هيكلة كبيرة يجريها النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو في الأيام القليلة المقبلة، في محاولة لمواجهة التحديد الأخير وتطبيق العديد من القرارات الضرورية للاستعداد لمستقبل النادي”.

“كما أننا نحاول تخطي عواقب تفشي فيروس كورونا والوضع الحالي، وأن نصل لقرار مع الإدارة ليتوافق مع البرنامج الإداري الذي بدأ في ٢٠١٠ وكذلك الخطة الاستراتيجية التي وضعت في ٢٠١٥”.

٦ من أعضاء مجلس إدارة برشلونة استقالوا من مناصبهم، فيما وصفت شبكة “إي إس بي إن” الوضع في الكواليس في النادي الكتالوني، بصراع ناري على السلطة، أو كمسلسل “صراع العروش” الشهير.

وصرح روساود لراديو كتالونيا بعد ذلك قائلا: “بارتوميو أخبرنا أن خوانمي ماسفيرير أوقف عن العمل منذ فضيحة مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئت بعد ذلك حينما سمعت مديرا أخبرني يوم أمس أن ماسفيرير يتصل ليستفسر عن بعض الأشياء ومازال يقوم بعمله”.

وتابع “أنا في لجنة المراجعة المالية، وفواتير شركة مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة كانت جاهزة لتجنب أي جدل داخلي في النادي”.

عدد من المشاكل ضربت برشلونة منذ نهاية العام الماضي، حينما حذر وانتقد جيرارد بيكيه إدارة ناديه من استخدام الصحف والصحفيين التابعين لهم على خلفية انتقادهم.

حتى أتت الفضيحة الأكبر، حينما نشرت إذاعة كادينا سير الكتالونية نشرت تقرير قال إن إدارة برشلونة عينت شركة كرست آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لها وحماية صورة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس إدارته.

وهاجمت تلك الحسابات عددا من اللاعبين الحاليين والسابقين مثل ليونيل ميسي قائد الفريق وجيرارد بيكيه وكارليس بويول وتشافي هيرنانديز وجوسيب جوارديولا، وخوان لابورتا الرئيس السابق للنادي وغيرهم.

وصرفت إدارة برشلونة الحالية مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة.

كما، خاض ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حربا علانية مع إريك أبيدال المدير الرياضي، على خلفية تصريحات الأخير بأن بعض اللاعبين طلبوا رحيل إرنستو فالفيردي دون ذكر الأسماء، ليخرج ميسي غاضبا وينتقد أبيدال.

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