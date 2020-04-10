بلومبرج: تركيا تسمح ببيع معدات طبية لإسرائيل لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا

كشفت قناة ” بلومبرج ” الأمريكية، أن الحكومة التركية وافقت على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا .

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية بما في ذلك أقنعة للوجه، وقفازات معقمة، “لأسباب إنسانية”، ومن المتوقع أن تسمح إسرائيل لشحنة مماثلة من المساعدات التركية بالوصول إلى السلطة الفلسطينية دون أي معوقات، وفقا لمسئول تركي رفيع المستوى.

وقال المسئول المطلع على الشحنة وطلب عدم نشر اسمه، إنه من المتوقع أن تهبط ثلاث طائرات من إسرائيل في قاعدة “إنجرليك” الجوية في تركيا لنقل الشحنة يوم الخميس المقبل.

ولفت المسئول إلى أن تركيا ستتبرع بمساعدة طبية للفلسطينيين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتدهورت العلاقات بشكل حاد بين البلدين في عام 2010 عندما داهمت قوات كوماندوز إسرائيل ية أسطولا تركيا للإغاثة الإنسانية متجها إلى قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين.

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