طائرات مسيّرة تقيس حرارة الإيطاليين وتضبط المخالفين لتدابير الحد من تفشي كورونا

روما-العنوان

تحلق طائرة مسيرة على مقربة من الاشخاص الذين يخالفون تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا في بلدة تريفيولو القريبة من بيرغامو بشمال إيطاليا.

وتوجه الطائرة الصغيرة الحجم تعليمات مسجلة وتأمر “انتباه! أنت في مكان محظور. أخرج على الفور”.

ويقوم مجس حراري بقياس حرارة المخالف، وترسل المعلومات إلى مشغل الطائرة الذي يدقق النظر في خريطة على شاشة محمولة، تعرض نقاطا برتقالية وقرمزية اللون. وتقول الطائرة “مخالفة التدابير تؤدي إلى عقوبات إدارية وجنائية”.

ومنطقة بيرغامو بمقاطعة لومباريا في شمال إيطاليا هي من الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويقول قائد الشرطة في تيرفوليو ماتيو كوبيا “بعد قيام الطائرة المسيرة بقياس حرارة الشخص، يجب رغم ذلك قياس حرارته بميزان عادي”. ويتابع “لكن الطائرات المسيرة مفيدة في مراقبة الوضع على الأرض”.

المصدر-وكالات