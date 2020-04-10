الإكوادور تعلن حالة القوة بشأن صادراتها النفطية لكسر بخطي أنابيب

أعلنت الإكوادور حالة القوة، بشأن صادراتها من النفط بعدما تعرض أحد خطوط أنابيب الخام للكسر.

ونقلت اليوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج عن وزير الموارد ب الإكوادور رينيه أورتيز اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي قوله إن الإعلان هو إجراء احترازي وإن الإكوادور سوف تستمر في القيام ببعض تصدير النفط قدر المستطاع.

وقال إن الإصلاحات لخطي الأنابيب “إس أو تي إي” و”أو سي بي” اللذين انكسرا في انهيار أرضي من المرجح أن تستغرق شهرا واحدا، مع وضع تصاميم لطول ميل ومسار جديد.

وتدرس الإكوادور تصدير ما بين 20 إلى 25 ألف برميل يوميا من النفط عبر منطقة توماكو في كولومبيا خلال حالة الطوارئ.

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